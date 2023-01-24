Politika

Neçirvan Barzani, Irak Milli Futbol Takımını kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’e gelen Irak Milli Futbol Takımını kabul etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Irak Milli Takımı Basra

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin başkent Erbil’e gelen Irak Milli Futbol Takımını kabul ettiği bildirildi.

Neçirvan Barzani’nin geçtiğimiz hafta Basra'da düzenlenen Körfez 25 Kupasını kazandıkları için Iraklı futbolcuları tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi Kültür ve Gençlik Bakanı, Erbil ve Basra valileri, Irak Futbol Birliği Başkanı ve çok sayıda yetkili katıldığı görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Neçirvan Barzani, Irak Milli Takımının Körfez Kupası'ndaki zaferinin tüm ülke için bir zafer olduğunu ve ülke çapındaki tüm Iraklıları memnun ettiğini bildirdi. Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin tüm kentlerinde de vatandaşların galibiyetten mutluluk duyduklarını belirtti.

Neçirvan Barzani, “Bu zafer Irak ve Iraklılar için önemliydi, çünkü tüm Iraklıları zafer etrafında bir araya getirdi. Dünyaya Irak'ın ayağa kalktığı mesajını verdi” dedi.

 

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