Politika

Ezidi Miri ile görüşen Sudani: Ezidilere büyük saygım var

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg ile bir araya geldi.
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Irak Muhammed Şiya es-Sudani Ezidi Mir Hazım Tahsin Beg

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Sudani’nin Irak ve Dünya Ezidileri Miri Hazım Tahsin Beg ile bir araya geldiği belirtildi.

Ezidi Miri’ne ziyaretinde, Irak Parlamentosu’ndaki Ezidi milletvekilleri, Ezidi alimler, Ezidi şeyhler ve Ezidi ünlüler eşlik etti.

Görüşmede Sudani’nin, Ezidilere büyük saygısının olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Şengal ve Ninova Ovası'nın yeniden inşasının Irak hükümetinin hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Sudani, imar ve hizmet sunumunun bölgede istikrarın ön şartı olduğunu ifade etti.

Ezidi Miri ise, Şengal’deki mülklerin tescili kararı için Ezidiler adına Irak Başbakanı'na teşekkür etti.

Ezidi heyetinin Sudani’den Şengal ve Laleş’i ziyaret etmesini istediği, Sudani’nin ise bu ziyareti kısa sürede gerçekleştireceğini söylediği belirtildi.

 

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