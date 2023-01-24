Yaşam

Hakkari’de bir kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu

Hakkari kent merkezinde yaşayan bir kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
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kürdistan Hakkari

HABER MERKEZİ

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Hakkari Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'nde meydana geldi.

İHA’nın haberine göre 2 çocuk annesi M.C. evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde bulunan eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay ile ilgili kocası ve yanında bulunan 2 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

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