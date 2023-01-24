Gates: İnsan yapımı ve Covid'den çok daha acımasız olabilecek pandemiye hazırlık yapmalıyız

HABER MERKEZİ

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan ve Covid pandemisi döneminde komplo teorilerinin vazgeçilmez kahramanı olan Bill Gates, siyasi liderlerin farklılıklarını bir kenara bırakıp sıradaki virüs salgınına hazırlanmak için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Avustralya'nın Sidney kentinde Başbakan Anthony Albanese ile görüşen ve düşünce kuruluşu Lowy Enstitisü'nde konuşma yapan Microsoft kurucusu, Covid-19 pandemisine müdahalenin ülkelerin birlikte çalışması sayesinde rayına girmesi örneğini vererek, daha fazla küresel işbirliği çağrısında bulundu.

"Bir sonrakine hazırlanmanın ekonomik maliyetini, bunun maliyetiyle karşılaştırın, 10 trilyon doları aşan ekonomik kayıp" diye konuşan Gates, "Pandemi sırasında, yangın veya depremlerde olduğu gibi beklemede tutulan araçlara, uygulamaya ve küresel kapasiteye sahip olmamakla aptallık ettik" diye yakındı.

Avustralya'nın aşılar piyasaya sürülmeden önce enfeksiyon oranlarını düşük tutmaya yardımcı olan politikalarını öven Gates, "Avustralya ve yaklaşık 7 ülke daha erkenden nüfus ölçekli tanılama çalışmaları ve karantina uygulamasıyla öne çıktı. Bu, aşının olmadığı o ilk yılda enfeksiyon seviyesini düşük tutmanız anlamına geliyordu" dedi.

Kurduğu vakıfla özellikle yoksul ülkelerde aşılama faaliyetleri yürütmenin yanısıra yapay et gibi projelere yatırım yapan teknoloji devi, gelecekteki pandemilerle başa çıkmak için karşılıklı siyasi iradeye dayalı istikrarlı bir uluslararası düzene ihtiyaç olduğunu belirterek şu vurguyu yaptı:

"Salgın hastalık tehdidi çıktığında küresel çapta yayılmasını önleyecek şekilde ülkesel, bölgesel ve küresel düzeyde hareket edecek küresel kapasiteye sahip olacak mıyız, orası muallakta."

"Her 5 yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde pandemiye hazırlık konusunda kapsamlı bir tatbikat yapmaya ve herkese puan veren küresel bir gruba ihtiyacımız var."

Daha önce servetinin yarısını hayır işlerine bağışlayacağına ve sağlık, enerji ve eğitim sektörlerine eşitlik getirmeye çalışacağına söz vermiş bulunan Gates, konuşmasında, "Piyasa kapitalizminin, en yoksulların bazı ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük bir başarısızlığı var. Onların sesi piyasada çok az duyuluyor" eleştirisini ihmal etmedi.

"1000 ABD dolarıyla kelimenin tam manasıyla hayat kurtarabilirsiniz ve etrafta bu kadar tatmin edici olan başka bir şey yok" diyen Gates, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) çıkarmak ve WHO’ya verilen fonları kesmekle tehdit etmesini de eleştirdi.

ABD'nin ve dolayısıyla Avustralya'nın Çin'e yönelik politikasının, iklim değişikliği gibi büyük sorunlarla mücadelede daha uzlaşmacı ve işbirlikçi bir siyasi yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Gates, "Çin'in yükselişini dünya için büyük bir kazanç olarak görüyorum... ABD'nin Çin'e karşı mevcut zihniyeti - üstelik karşılıklı olarak- bir tür kaybet-kaybet zihniyeti" diyerek ekledi:

"Bu çok olumsuz bir şekilde kendi kendini tatmin edici olabilir."