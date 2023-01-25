ABD Ukrayna’ya Abrams tankları gönderecek

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ABD'nin, Ukrayna'ya onlarca M1 Abrams tankı göndereceğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

New York Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna'ya gönderilecek tank sayısının 30 ile 50 arasında değişebileceğini söyledi.

ABD'nin M1 Abrams tanklarını Ukrayna'ya ne zaman göndereceği ise belirsiz.

Anadolu Ajansına konuşan bir ABD’li yetkili de, "Başkan Biden, en erken yarın (bugün) olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak" dedi.

Daha önce Amerikan medyasında, Almanya'nın ABD'ye, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını ancak M1 Abrams tanklarının da gönderilmesi halinde yollayacağı yönünde haberler yayımlanmış, iki ülke de bu haberleri yalanlamıştı.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya tank yardımı yapmayı kabul ettiğine yönelik haberini, hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Ancak tıpkı ABD gibi Almanya'dan da bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.