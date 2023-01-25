Afrika'da gerilim: Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin savaş uçağını vurdu

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Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te Demokratik Cumhuriyeti'ne ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.

Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Ruanda,19 Ocak’ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.