Kürdistan narını yurt dışına satma fikri, belgesel konusu oldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin en önemli stratejilerinden bir olan Kürdistan narının yurt dışına satılması fikri dün akşam Kurdistan24’te yayınlanan belgesele konu oldu.

Belgeselde Başbakan Mesrur Barzani’nin çiftçilerin durumunun iyileştirilmesi için Kürdistan narının ihracatı konusunda yaptığı temaslar ve görüşmeler de yer aldı.

Yerli ürünlerin ihraç edilmesinin çıkış noktası burasıydı. Kürdistan’da nar üretimi uzun soluklu stratejik bir süreci başlatmalıydı.

9'uncu kabinenin sahada tarım ve yatırım sektörleriyle ilgilendiğini belirten Başbakan, gıda güvencesinin sağlanması için yerli üretimin artırılması durumunda, tarım sektöründeki yatırımın diğer sektörlere kaynak olacağını vurguluyordu.

Kürdistan Bölgesi genelinde 8 bin 500 dönümlük arazide yetiştirilen 43 bin 435 ton nar, ihraç edildi.

Nar yetiştiriciliği açısından oldukça bereketli ve uygun olan Halepçe’de 11 bin dönümlük arazide nar yetiştiriliyor. Kürdistan’ın en iyi narının yetiştiği Halepçe’de yıllık 30-35 ton ürün elde ediliyor.