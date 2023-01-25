Af Örgütü’nden Şam’a Kürt bölgeleri çağrısı: Ablukayı kaldırın

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Uluslararası Af Örgütü dün yaptığı açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin Halep'in kuzeyindeki Kürt ağırlıklı bölgelerde sivillerin akaryakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerine erişimini engelleyen “acımasız” ablukayı kaldırması gerektiğini söyledi.

Şam yönetiminin Ağustos 2022'den bu yana ablukayı uyguladığı anımsatılan açıklamada, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere on binlerce sivilin ciddi yakıt ve yardım kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Söz konusu bölgelerde tıbbi malzemelerin neredeyse tükendiği ve insanlar dondurucu soğuklarda ısınmaya çalışmak için ev eşyaları ile plastikleri yaktığı belirtilen açıklamada, Halep’in kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve Eşrefiye dahil olmak üzere etkilenen bölgeler ve Şehba bölgesindeki 50'den fazla köyün etkilenen yerler arasında olduğu ifade edildi.

Bu bölgelerin, Özerk Yönetim'e bağlı olduğu bilgisine yer verildi.

Af Örgütü, Şam yönetiminin bu bölgelere yakıt, un ve insani yardım gibi temel ihtiyaç maddelerinin girişini kontrol ettiğini, mahalle sakinlerinin ifadesine dayandırarak, geçtiğimiz yıl boyunca Suriye hükümet güçlerinin bu mahallelere yakıt ve un girişini aralıklı olarak kısıtladığını ve son ablukanın Nisan 2022'de bir aydan fazla sürdüğünü aktardı.