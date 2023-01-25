Sinan Ateş cinayeti soruşturması: Tolgahan Demirbaş 3. kez gözaltına alındı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, tetikçi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen ve daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş üçüncü kez gözaltına alındı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş, üçüncü kez gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 1 avukat da gözaltına alındı.

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınmıştı.

Demirbaş, ilk kez gözaltına alındığında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde bulunuyordu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Demirbaş'ın gözaltına alındığı gecenin detaylarını yazmıştı. Şardan, şunları aktarmıştı:

"Kılavuz, kendisinin milletvekili olduğunu ve gözaltı işlemi yapılamayacağını söyledi. Buna karşılık, Asayiş Şubesi'nin sivil ekibinin başındaki emniyet müdürü, "Sizi almayacağız, yanınızdaki şahsı alacağız" yanıtını verdi.

Bunun üzerine, Kılavuz sinirlendi ve "Siz gidin, sahibiniz gelsin" şeklinde hakaretvari sözlerle birlikte savcı talimatı getirilmesini istedi.

Ekibin yaptığı görüşme sonrasında polis ekibi, getirilen savcılık talimatı sonrasında Demirbaş'ı gözaltına alarak Ankara Emniyeti'ne getirdi."