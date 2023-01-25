Alparslan Türkeş’in eşi: MHP’yi arkada karanlık güçler yönetiyor

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a konuşan Seval Türkeş, MHP'yle ilgili yaptığı değerlendirmede "MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye’nin kurtuluş kalesi gibi olur. MHP’nin şu anda böyle olması, siyaseti bu kadar zora soktu" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Seval Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayıyla ilgili şunları söyledi:

"Derin bir konu, anladığım kadarıyla… Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. Bütün iliklerimize ve kemiklerimize kadar ailecek, Türkeş’ten feyz alan bütün ülkücüler olarak üzgünüz. MHP’nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş’in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim. Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey’in MHP’sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum.

Türkeş’in kurduğu teşkilatlar devlete hizmet edecek kadroların yetişmesi içindi. Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kuruldu Ülkü Ocakları. Ancak şimdi görüyoruz ki Ülkü Ocakları ile MHP iç içe sokulmuş durumda. Burada bir mafyatik yapılanma var bence. Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor. Artık bunu sokaktaki herkes de anlıyor. En ‘cahil’ dediğiniz insana bile sorsanız, bunun farkına varacağı kadar gözler önüne çıkmış durumda. Yetkililer bir an evvel hukukun üstünlüğünü ön plana almalı. Burada kanuna aykırı davrananlar ayıklanıp, kanuna teslim edilmesi lazım. Böylece ortalık biraz ferahlasın ve nefes alsın.

"TÜRKİYE YAVAŞ YAVAŞ DİKTA REJİMİNE DOĞRU GİDİYOR"

"Topluma bir korku imparatorluğu yayılıyor" diyen Türkeş, "Toplum ürksün ki hiçbir fikir savunulmasın, isteniyor. Türkiye yavaş yavaş dikta rejimine doğru gidiyor. Burada da maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkeş sağ olsa hiçbir şekilde MHP’de böyle bir şey söz konusu olamazdı" ifadelerini kullandı.

Seval Türkeş, Devlet Bahçeli’yle ilgili de şu eleştirilerde bulundu:

"Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum.

MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye’nin kurtuluş kalesi gibi olur.

Şu anda MHP’nin bu halde olması, siyaseti bu kadar zora soktu."