Pompeo: Erdoğan ve Pence'in görüşmesi uzayınca Beştepe'de kapıyı kırmaya çalıştım

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ABD'de Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Mike Pompeo, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" isimli yeni yayımlanan hatıratında Türkiye'nin Rojava’da ateşkesi kabul etmesi için Ekim 2019'da Pence'le Ankara'ya yaptıkları ziyareti anlattı.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun aktardığına göre Pompeo, kitabında, şunları yazdı:

"Erdoğan'ın sarayına vardığımızda, 'birkaç dakikalığına' Başkan Yardımcısı ile baş başa görüşmek istediğini söyledi. Yarım saat kadar sonra ev sahiplerine Başkan Yardımcısı'nı görmem gerektiğini söyledim. Ses çıkmadı. 20 dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzin almadan koridoru geçtim ve Erdoğan ile Başkan Yardımcısı'nın görüştüğü odanın kapısını açmaya çalıştım. Kilitliydi. Daha sonra mevkidaşıma kapıyı kıracağımızı söyledim."

Pompeo, kitabında, Pence'e de kendisine 2017'de Türkiye'ye CIA direktörüyken yaptığı ziyarette izletilen 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkındaki belgeselin izletildiğinden "endişe ettiğini" belirtti. Pence, kitapta, "O video o kadar uzun ve çirkindi ki bir akıl sağlığı sorunu saydım" ifadelerini kullandı.

Pompeo, kapıyı kırma girişiminin güvenlik ekibinin Türk güvenliklerin agresifleşmesine sebep olacağı konusunda korktuğunu, ancak böyle olmadığını kaydetti. Pompeo, Türk güvenlik görevlilerinin kapıyı açtığını ve kendisinin de Pence ve Erdoğan arasında yapılan görüşmeye katıldığını yazdı.

Pompeo, aynı ziyarette ABD'nin Rojava ve Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) desteğini çekmeyeceğini söylediğinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın çok sinirlenerek odayı terk ettiğini iddia etti. Pompeo, "Öfkenin bir odada bu kadar hızlı patladığını hiç görmemiştim" dedi.