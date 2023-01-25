Zelenskiy: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın yeni bir saldırıya hazırlandığını belirterek, “Rusya, daha fazla insanını ve teçhizatını savaşa atmak istiyor” dedi.

Zelenskiy, “Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor. İşgalciler şimdiden Bahmut, Vuhledar ve diğer yönlerde baskılarını artırıyorlar. Daha geniş ölçekte baskıyı artırmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda dünyanın Ukrayna ile iş birliğini daha da artırması gerektiğini belirten Zelesnkiy, “Bu, özgür dünyanın iş birliğini hızlandırması gerektiği anlamına geliyor. Bu, yeni Rus suç eylemlerini önlemek için bir cevap olacak” diye konuştu.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün başkent Kiev’i ziyaretini de değerlendirdi.

Ukrayna lideri, “Finlandiya’dan savunmayı da içeren yeni bir destek paketi geldi. Rusya’ya karşı yaptırımları güçlendirme ve diplomatik girişimlerimize katılma isteği var. Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumları içinde iş birliği yapmak için bu yılı ülkelerimizin avantajına nasıl kullanabileceğimize dair bir vizyonumuz var” değerlendirmesinde bulundu.