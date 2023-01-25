Almanya Devlet Bakanı Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek

ERBİL (K24)

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner’in Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyaretin gelecek hafta salı günü başlayacağı ve üç gün süreceği belirtilirken, Tobias Lindner’in Kürdistan Bölgesi yetkilileri ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Sivil toplum kurumlarıyla (STK) da bir araya gelmesi beklenen Lindner’in, Kürdistan Bölgesi’nde bir sığınmacı kampını ziyaret edeceği kaydedildi.

Almanya Devlet Bakanı, ziyaretin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne destek niteliğinde olduğunu bildirdi.

Lindner’in, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmelerinde bölgenin güvenlik ve siyasi durumunun ele alınacak.

Almanya Devlet Bakanı Lindner’in , Uluslararası Koalisyon ve NATO temsilcileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.