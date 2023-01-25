Başkan Barzani ile BM Temsilcisi Şengal’i görüştü

ERBİL (K24)

Erbil’e ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı ve BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Başkan Mesud Barzani’yle bir araya geldi.

Görüşme sonrası Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, bölgenin siyasi durumu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki ilişkiler, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için gösterilen çaba ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Şengal’in durumunun normalleştirilmesi için Erbil ile Bağdat arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması ve göçmenlerin evlerine dönüşünün sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumunun da ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi açısından seçimlerin, yasa ve yönetim açısından değişmez bir ilke olduğunu vurgulayarak seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Barzani ayrıca, bileşenlerin irade ve çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini, Kürdistan’daki bileşenlerin iradesi dışında bir formülün dayatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.