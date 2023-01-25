Benzinin ardından bir zam da motorine

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşı, brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya sebep olurken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri birbiri ardına geliyor.

Dün benzine gelen 1 lira 25 kuruşluk zam pompaya yansırken, 26 Ocak Perşembe gününden itibaren motorinde de 83 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 2 kuruştan, Ankara'da ise 24 lira 26 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.