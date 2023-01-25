Almanya Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesini onayladı

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Hebestreit, Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını ve Almanya'nın Ukrayna'ya lojistik ve mühimmat sağlayacağı da sözlerine ekledi.

60 ton ağırlığında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan Leopard 2, dünyanın en iyi muharebe tanklarından biri olarak kabul edilirken, Alman yapımı tanklar, Ukrayna'ya destek tartışmasının odak noktası haline geldi.

Afganistan ve Suriye'de kullanılan Leopard tanklarının yaklaşık üçte ikisi hala Avrupa'da bulunuyor. Leopard 2'nin bakım ve onarımının diğer tanklara göre kolay olduğu ifade ediliyor.

En başarılı modern tasarıma sahip olan Leopard 2, Batı Almanya'da üretildiği 1979'dan beri hem ülke içinde hem de dışındaki birçok silahlı kuvvetin hizmetinde sayısız modernizasyondan geçti.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ İÇİN YAKLAŞIK 100 TANKA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Leopard 2 tanklarının Ukrayna'daki savaşta önemli bir etkiye sahip olması için yaklaşık 100 tanka ihtiyaç duyuluyor. Bunun için Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere bir tank havuzu oluşturulması gerekiyor.

Dünya çapında 20 ülke, Almanya'da üretilen modern Leopard 2 tanklarına sahip. Satış sözleşmesine göre, Ukrayna'ya herhangi bir Leopard tank teslimatı için hangi ülke olursa olsun Alman hükümetinden onay alması gerekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından silah alımlarını ve askeri hazırlıklarını agresif bir şekilde artıran Avrupa ülkeleri, böylelikle Ukrayna'ya Rusya'ya karşı direnişinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

Avrupa Savunma Ajansı'na göre, kıtanın askeri harcamaları, 2021'de önceki yıla göre yüzde 6 artışla 231 milyar dolara yükselerek art arda 7 yıl artış kaydetti.