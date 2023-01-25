AK Parti: Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti

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CNN Türk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çelik, "Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı 14 Mayıs'ı telaffuz ederek. Türkiye büyük bir olgunlukla bu seçimi gerçekleştirebilecek yetkiye sahip. En çok sandık güvenliği söyleniyor. Bütün siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandıkların başında olacak. Güvenlik sorunu yok" ifadelerini kullandı.

"BU AY SONU VEYA ŞUBAT BAŞI EYT ÇIKMIŞ OLUR"

Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin 10 gün içinde Meclis'te olacağını belirterek, "Bu ay sonu ya da Şubat başı gibi düzenleme çıkmış olur" dedi.

Maaşlarla ilgili de açıklamada bulunan Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasına gönderme yaparak "Maaşlarla ilgili Mart diye söylenmişti" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP ile seçime ortak listeyle girip girmeyeceği sorusunu da Çelik, "Bizim seçim işleri başkanımızla, MHP seçim işleri başkanıyla gayet uyumlu bir çalışma yapılıyor. Bu bahsettiğiniz konu ile ilgili henüz bir gündem olmadı" diye cevapladı.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı överken kullandığı, “Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadeleri sorulan Çelik, "Asla doğru bulmadığımız bir ifade. Kendisi de özür dileyip bir açıklama yaptı. Böyle bir ifadeden üzüldük doğrusu" yanıtı verdi.