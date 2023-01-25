Başkan Barzani’den Irak Federal Mahkemesi’ne sert eleştiri

ERBİL (K24)

Başkan Mesut Barzani, Federal Mahkeme'nin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bugünkü kararına ilişkin bir mesaj yayınladı.

“Ne yazık ki Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi'ne karşı bir kez daha düşmanca bir tavır sergiledi. Federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'ne göndermesi gereken paranın Kürdistan Bölgesi'ne gitmesini engelledi” diyen Başkan Barzani, “Buradaki asıl sorun paranın miktarı değil, hak ve ilkelerin ihlalidir. Devleti Yönetme Koalisyonuna katılımımızın ve yeni Irak hükümetinin kurulmasının, tüm tarafların üzerinde mutabakata vardığı açık ve ayrıntılı bir programa dayandığının herkes farkında” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak kamuoyuna hitaben yayınlanan mesajda, "Kürdistan halkının meşru hakkı olan Kürdistan Bölgesi'nin bazı haklarının verilmesi de programda yer aldı ve üzerinde anlaşmaya varıldı. Federal Mahkeme'nin bugünkü kararı, Kürdistan Bölgesi karşıtı olmaktan önce, siyasi sürece, Irak hükümetine ve Devleti Yönetme Koalisyonun programına karşıdır” denildi.

Başkan Barzani, “Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasında ne zaman olumlu bir hava oluşsa ve sorunların çözülmesi için bir fırsat ortaya çıksa, Federal Mahkemenin hemen bu fırsatı yok etmeye çalışması ve düşmanca bir kararla fırsatı ortadan kaldırması şaşırtıcıdır” ifadelerine yer verdi.

Federal Mahkeme için “Belli ki şüpheli bir ajandayı uyguluyor ve önceki rejimin Devrim Mahkemesi'nin yerini aldı” diyen Başkan Barzani, “Irak hükümetini ve Devleti Yönetme Koalisyonunu oluşturan partileri, Federal Mahkeme'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin çıkarlarına yönelik ihlalleri ve muhalefeti karşısında tutum sergilemeye davet ediyorum” açıklamasında bulundu.