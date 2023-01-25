İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya üye olmak istiyoruz ve olacağımızı düşünüyoruz

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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesinde İsveç'in AB dönem başkanlığındaki öncelikleri hakkında sunum yaptı.

Toplantı çıkışında K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Toplantıda Avrupa'nın güçlendirilmesi, ulusal güvenlik, siber tehdit ve NATO ile Avrupa Birliği arasındaki üçüncü anlaşma da dahil olmak üzere birçok önemli konunun ele alındığını söyledi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarını, bu konuda ilerleme sağladıklarını savunan Jonson, "NATO'ya üye olmak istiyoruz ve olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Jonson, komitedeki sunumu sırasında bir AP milletvekilinin NATO üyeliğine İsveç'teki kamuoyu desteğiyle ilgili sorusuna karşılık da halkın yüzde 60'ının, eylüldeki meclis dizilimine göre milletvekillerinin de yüzde 88'inin üyeliği desteklediğini söyledi.

Bakan Jonson, üyeliklerinin ittifakı güçlendireceğine inandıklarını, sadece NATO için değil, Avrupa ve Avrupa Birliği için de istikrar unsuru olacağını belirtti.

Jonson, ülkesinin Ukrayna'ya askeri desteği ve Almanya gibi Leopard tanklarını gönderip göndermeyeceği hakkında da "İsveç'in bu tankları Ukrayna'ya gönderme planı yok. Şu anda İsveç'ten tank bağışı için hazırlık yok ancak bu, daha sonraki bir aşamada ihtimal dışı değil" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Avrupa Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Nathalie Loiseau başkanlık etti.

Geçtiğimiz hafta K24’e konuşan Loiseau, “DAİŞ'e karşı mücadele henüz bitmedi. Avrupa Parlamentosu bu konuyu her zaman önemli görüyor” demişti.