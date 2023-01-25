Finlandiya, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

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Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan "Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığını ve satış için lisans verildiğini duyurdu.

Silah satış izni, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi için öne sürdüğü şartlardan biriydi.

İsveç söz konusu adımı eylül ayı sonunda atmıştı.

Türkiye'nin 2019 yılı ekim ayında Rojava’da Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolü altındaki bölgelere yönelik sınır ötesi operasyon düzenlemesi sonrası, bazı AB ülkeleri Ankara'ya silah ambargo uygulamaya başlamıştı.

Savunma Bakanlığı Danışmanı Riikka Pitkanen, AFP'ye yaptığı açıklamada, zırhlı çeliğin bir Türk şirketine satılması için ihracat lisansının salı günü verildiğini söyledi.

Yetkili, "Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye hiçbir ticari ihracat lisansı verilmemişti" ifadesini kullandı.

Helsinki'nin adımı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Ankara ile yürütülen müzakerelerin, Stockholm'de aşırı sağcı bir siyasetçinin Kuran-ı Kerim yakması dahil Türkiye karşıtı protestoların ardından müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde geldi.

Ambargonun kaldırılarak ihracatın yeniden başlatılması, üç ülke arasında geçen haziran ayında imzalanan mutabakat zaptında yer alıyor.

Bu arada Savunma Bakanının kararı, Başbakan Sanna Marin liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan siyasi partilerden birinin eleştirisine neden oldu.

Sol İttifak lideri Li Andersson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sol İttifak, savaş halindeki ya da insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma teçhizatı ihracatını desteklemiyor. Finlandiya'nın, Türkiye'ye zırhlı çelik ihracatına izin vermemesi gerektiği kanaatindeyiz. Savunma Bakanı Mikko Savola, koruyucu çelik için Türkiye'ye ihracat lisansı verilmesine kendisi verdi. Ruhsat, Savunma Bakanı tarafından verildi ve konu hükümet içinde tartışılmadı" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın 30 üyeli NATO'ya katılımı tüm ülkelerce onaylanmalı.

ABD'nin ardından Atlantik İttifakı içindeki en güçlü ikinci orduya sahip Ankara, yeni üyelerin katılımını fiilen veto yetkisine sahip.

Bu arada diğer 28 üye ülke onaylamış olsa da Türkiye ile Macaristan henüz onay vermiş değil.

"İSVEÇ’TEKİ GÖSTERİLER ÜYELİK SÜRECİNİ UZATTI"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini kaydederek, “Stockholm'deki son gösteriler, durumu yalnızca uzattı ve şiddetlendirdi" dedi.

Litvanya, Letonya ve Estonya'da yayın yapan BNS'in haberine göre, Haavisto, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Riga'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Haavisto, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkelerin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığını ifade ederek, "Türkiye'den Stockholm'de yaşanan olay nedeniyle herhangi bir gün bildirilmedi. Stockholm'deki son gösteriler, durumu yalnızca uzattı ve şiddetlendirdi" dedi.

Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in halihazırda NATO'nun mevcut girişimlerine aktif olarak dahil olduğunu, her iki ülkenin NATO ile birlikte üye devletlerin güvenliğini sağladığını belirtti.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaştığını hatırlatan Haavisto, Helsinki'nin amacının, NATO'nun Finlandiya ile Rusya arasındaki sınırını güvenli hale getirmek olduğunu ifade etti.

Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini de kaydetti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kalabalık polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmış, Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.