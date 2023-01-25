Demirtaş’tan sonra Babacan da Erdoğan’ın adaylığına itiraz edeceklerini duyurdu

ANKARA (K24)

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Partisinin 22 eylem planını tamamladığını ve tüm çalışmaları bir araya getirerek bir kitap oluşturduklarını belirten Babacan, 15 Ocak'ta düzenledikleri programda eylem planlarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

"Bu 22 eylem planı aynı anda uygulandığında bu ülke ayağa kalkacaktır ve koşmaya başlayacaktır, kanatlanıp uçacaktır" diyen Babacan, kitabı tüm siyasi partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdiklerini ifade etti.

Babacan, esnaf bir ailenin evladı olduğunu, çocuk bezi, ev tekstili satmanın utanılacak bir şey olmadığını belirterek, ilkokul yıllarında Çıkrıkçılar yokuşundaki dükkanlarında çalıştığını söyledi.

"ABD'den dönünce ticarete geri döndüm. Çalışanlarımıza, ailemize helal parayla ekmek kapısı olmuş iş yerimizde çalışmaya devam ettik. Bundan şeref duyarım" diyen Babacan, siyaseti meslek değil görev olarak gördüğünü kaydetti.

Babacan, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "İktidarı, tereyağından kıl çeker gibi değiştireceğiz. Endişeye mahal yok. Hemen ardından derhal sorunları çözmek için kolları sıvayacağız. Seçim akşamı sonuçlar açıklanınca göreceğiz ki, seçimin yıldızı DEVA Partisi, altılı masanın ortak adayı da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilmiş" diye konuştu.

Ülkenin kaderinin herkesin elinde olduğunu belirten Babacan, vatandaşların oylarını mutlaka kullanmaları gerektiğini söyledi.

"BİR SİSTEM VE USUL TARTIŞMASI HAZIRLIĞI İÇİNDE ALTILI MASAYA OTURACAĞIZ"

Babacan, "Altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı önerisinde bulunacak mısınız? Bu isim masadan mı, dışarıdan bir isim mi olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yarınki altılı masa toplantısında ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanlardan isim öneren, bazı isimlerle ilgili istişare yapmak isteyenler olursa, kuşkusuz o istişare içinde biz de oluruz ama biz yarın altılı masaya bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz. Bir sistem ve usul tartışması hazırlığı içinde altılı masaya oturacağız."

"HDP'nin kapatılması durumunda bazı isimlerin DEVA Partisi'nden aday olacağı" iddialarının sorulması üzerine Babacan, böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını kaydetti.

“ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLURSA YSK'YA BAŞVURACAĞIZ”

Bir gazetecinin Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda DEVA’nın nasıl bir pozisyon izleyeceği şeklindeki soruya yanıt veren Babacan, bu konudaki tutumlarının net olduğunu vurguladı.

Babacan, Erdoğan'ın adaylığını açıklaması durumunda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracaklarını dile getirdi:

“Bizim nihai olarak bu konudaki tutumumuz şu: Ülkedeki kahir ekseninde hukukçuların da söylediği gibi bu Sayın Erdoğan ikinci dönemidir tekrar aday olma hakkı anayasamıza göre, mevcut anayasaya, yoktur. Dolayısıyla eğer Erdoğan yeniden aday olursa, yani adaylık dilekçesini verirse biz de DEVA Partisi olarak aynı gün itiraz dilekçemizi YSK’ya vereceğiz. YSK’nın böyle bir tabloda nasıl bir karar vereceğini bu tabloda öngörmek zor değil. Kompozisyona, hükümetle ilişkisine, daha önceki kararlarına bakıldığında alacağı kararı kestirmek zor değil ancak biz dilekçemizi vereceğiz. Hakem taraf mı tutuyor, biz hakemi de yeneceğiz."

DEMİRTAŞ ERDOĞAN’IN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ YSK’YA BAŞVURACAK

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrimeşrudur” diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan'ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur. Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrimeşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirüpak bir aday olarak asla. Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunacağım.”

Demirtaş, “Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU, "YARGIYA, YSK'YA GÜVENMİYORUZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının hukuka uygun olup olmadığına yönelik soruya, "Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? YSK üyelerini atayan kim? Erdoğan. İtiraz edeceğin hiçbir yer yok" diye yanıt vermesine gelen eleştirileri de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenmediğimi sağır sultan duydu! YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız, YSK, hukuka uygun karar verecek. Akıl var mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hâkim denmez! YSK'ya güvenseydik özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Yargıya, YSK'ya güvenmiyoruz; bu kadar açık!" ifadesini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ, "HİÇBİR HUKUKİ ENGEL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili “Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir çünkü sayın cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir" demişti.