Rusya, Minbic'deki askeri havaalanına konuşlandı

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Rusya, Minbic ilçe merkezinin yaklaşık 45 kilometre güneyinde, ilçe idari sınırları içerisindeki Cirah Askeri Havaalanı'nı, onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçirdi.

Şam yönetiminin kontrol edilen askeri havaalanını, buraya konuşlanan Rus ordusu birlikleri ile Esed rejim güçleri ortak kullanacak.

Cirah Askeri Havaalanı'nda 12 hangar ve 3 kilometre uzunluğunda pist yer alıyor.

HAVAALANINA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRILDI

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, gerekli çalışmaların ardından askeri havaalanının törenle hizmete açıldığını duyurdu.

Askeri havaalanının Rus ve rejim güçlerince ortak amaçlar için kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Havaalanında aydınlatma sistemi ve askeri nakliye, operasyonel taktik uçakların kullanımını sağlayan pist unsurlarının onarımı yapıldı. Hava trafik kontrol merkezi, iletişim ve radyo teknik araçlarıyla donatıldı. Havaalanına hava savunma sistemleri yerleştirdi" ifadeleri yer aldı.

Minbic'in güney kırsalındaki Cirah Askeri Havaalanı, Türkiye sınırından yaklaşık 75 kilometre uzakta yer alıyor.

Askeri havaalanı, Rusya'ya, Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerinde hızlı hareket etme kolaylığı sağlayacak. Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan havaalanının, Esad rejimi güçlerine silah ve mühimmat ulaştırma konusunda da önemli rol oynaması bekleniyor.

Gerekli askeri ekipmanlar ve iletişim araçlarıyla donatıldığı belirtilen Cirah Asker Havaalanı, iç savaşta gördüğü tahribat nedeniyle uçuşlara kapalıydı.

2017'den bu yana rejimin kontrolünde bulunan havaalanı, ülkenin kuzeyine veya kuzeydoğusuna intikal eden rejim ordusu birliklerince toplanma ve sevk merkezi olarak da kullanılıyor.

Suriye'ye 30 Eylül 2015'ten itibaren askeri müdahalede bulunan Rus güçleri, rejim güçlerine destek oluyor.

Suriye'de binlerce askeri bulunan Rusya'nın desteğiyle rejim güçleri, Suriye toprakları üzerinde hakimiyetini artırdı.

Çoğunlukla Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde varlık gösteren Rusya'nın ayrıca Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Minbic, Tel Rıfat ve Kobani ilçelerinde çok sayıda üs ve askeri noktaları bulunuyor.

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymim hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü var.