ABD Dışişlerinden Bahçeli’nin terslediği gazeteci hakkında açıklama

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VOA Türkçe Ankara muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorduğu bir sorunun ardından MHP’lilerce tartaklanması ve sosyal medyada hedef haline getirilmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde gündeme geldi.

MHP’nin Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Twitter’da Yazıcıoğlu ile ilgili paylaştığı “Yabancı bir basın kuruluşu olan ve ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki ‘sürekli’ görevi, asıl niyetini açık etmiştir’’ ifadeleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’a soruldu.

Price, “Basın özgürlüğünü, gazetecilerin ve muhabirlerin vazgeçilmez mesleklerini, dünyanın her yerinde tacizden, tehditten ve şiddetten uzak bir şekilde yapabilmelerini destekliyoruz’’ dedi.

VOA Türkçe’nin internet sitesi amerikaninsesi.com'a 2022 Haziran ayından bu yana RTÜK kararıyla uygulanan erişim yasağının Ankara-Washington hattındaki görüşmelerde gündeme gelip gelmediğinin de sorulduğu Price, “Türk müttefiklerimizle yaptığımız görüşmelerde, bizi de ilgilendiren ve her iki tarafı da ilgilendiren konuları gündeme getiriyoruz. Güvenlik meseleleri, diplomatik meseleler, ekonomik meseleler ve aynı zamanda insan hakları ve sivil özgürlükler hakkında epeyce konuştuk. Bunlar Türk müttefiklerimizle yaptığımız görüşmelerin temelini oluşturuyor’’ yanıtını verdi.

Bu görüşmelerde evrensel hakların kapsayıcılığına vurgu yaptıklarını da kaydeden Price, “İfade, toplanma özgürlüğü gibi bu evrensel haklardan biri de bu durumda basın özgürlüğüdür’’ diye konuştu.