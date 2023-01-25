Biden: Gönderdiğimiz tank sayısı bir Ukrayna taburuna eşdeğer

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ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in teklifi üzerine ABD'nin Ukrayna'ya 31 adet Abrams tankı göndereceğini açıkladı.

Abramsların "dünyanın en kabiliyetli tankları" olduğunu belirten Biden, ABD'nin bu tankların savaş alanında etkili kullanılabilmesi için Ukrayna personeline eğitim sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Biden, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin doğum günü olduğunu hatırlatarak, Ukrayna liderine "Ne kadar sürerse sürsün yanınızdayız" mesajı verdi.

“PUTİN YANILDI, BİZ BİRLEŞTİK”

Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini istediklerini belirten Biden, “Putin, en başından bu yana yanıldı ve yanılmaya devam ediyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin zamanla azalmasını beklediğini ileri süren Biden, “Putin yanıldı. Biz birleştik, Amerika birleşti, dünya da öyle" diye konuştu.

Biden, ABD’nin 31 Abrams tankını gönderme kararının "Ukrayna'ya olan kalıcı ve sonsuz bağlılığının başka bir kanıtı" olduğunu söyledi.

ABD'den Ukrayna’ya gönderilecek Abrams tanklarının Ukrayna'ya ulaşmasının aylar sürmesi bekleniyor.

“Cephede gereken eğitimleri sağlayacağız. Ukrayna askerini eğitmeye başlayacağız. Avrupa'nın 2 tabur Tank desteğini de öncelik edecekler. Kolektif desteklerine teşekkürler” diyen Biden, şunları vurguladı:

“Almanya ciddi katkı sağladı. Ukrayna'yı desteklemek dünya çapında bir sorumluluktur. Geçtiğimiz hafta Almanya'da temas grubu toplandı. Hepsi Ukrayna'nın bağımsız kalmasını sağlamak istiyor. Koalisyonun her üyesine teşekkür sunuyorum. Almanya'dan 1 patriot hava savunma bataryası gidecek, Hollanda da bunu yapacak.”

"BU ÖZGÜRLÜKLE İLGİLİ BİR MESELE"

“Polonya zırhlı araçlar gönderiyor. Litvanya hava savunma sistemleri gönderiyor” diyen Biden, “Finlandiya'nın NATO'laşma süreci söz konusu oldu. Bunların amacı Rusya'nın vahşi saldırısını engellemek. Bu Rusya'ya yönelik saldırgan bir tehdit içermiyor. Rusya ait olduğu yere gitse savaş biter zaten. Adil ve kalıcı olarak bitmesini istiyoruz. 143 ülke BM Kurulu'nda imza attı. Amerika müttefikleriyle omuz omuza duruyor” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, “Putin Avrupa ve Amerika'nın zayıflamasını bekledi. En başından beri yanıldı. Biz birlik içerisindeyiz. Hala kararlıyız. Tanklar da bizim vazgeçmeyeceğimizi gösteriyor. Ukrayna saldırganlığa karşı savaş yürütüyor. Bu özgürlükle ilgili bir mesele” ifadelerini kullandı.