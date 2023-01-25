Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Erbil’de
ERBİL (K24)
Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner, resmi ziyaret çerçevesinde başkent Erbil’e geldi.
Başkent Erbil’e gelen Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner’i Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Sefin Dizeyi karşıladı.
Lindner’in bu akşam Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Alman bakan başkanlığındaki heyetin yarın ise Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesi bekleniyor.
Lindner’i karşılamasının ardından basına açıklamalarda bulunan Dizeyi, Ezidi soykırımını tanıdığı için Almanya'ya teşekkür ettiklerini söyledi.