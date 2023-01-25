Politika

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de siren sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri yükselmeye başladı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Ukrayna Rusya Kiev Kherson siren sesleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı için siren sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Vatandaşların en yakın sığınağa gitmeleri istendi.

Rusya Ukrayna savaşında 11 ayı geride kaldı. Cephede sıcak çatışmalar sürüyor.

Bugün Ukrayna'nın Kherson kentinde patlama meydana geldi. Yetkililer, Rusya'nın füze saldırısında bulunduğunu açıkladı. Saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ukrayna ise Rus birliklerinin yoğunlaştığı bölgelere 8 saldırı gerçekleştirdi, bir SU-25 ve üç KA-52 saldırı helikopterini imha etti.

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