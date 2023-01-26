Washington: Tanklar Ukrayna’ya sadece savunma koşuluyla verilecek

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Batı, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev yönetimine desteğini sürdürüyor.

Almanya, 14 adet Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderilmesi için onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankının gönderileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya bir tank taburuna denk gelecek şekilde Ukrayna ordusuna 31 M1 Abrams tankı vereceklerini duyurmasından sonra, Dışişleri Basın toplantısında bu tankların Kırım'a yönelik bir operasyonda, Rusya topraklarına veya Belarus'taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.

Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi. Ancak sözcü, "Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna'nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir. Bu en son duyurulan Abrams tankları için de, geçen yıl 24 Şubat'tan önce sağladığımız diğer sistemler, Stinger, Javeline gibi hava savunma ve zırh delici sistemler için de geçerlidir" dedi.

ABD'nin bu tankları tedarik etme kararı almakla Rusya'ya karşı ortakları ile birlik içinde olduğunu gösterdiğini söyleyen Price, bu kararın Biden'ın Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile yaptığı görüşme sonunda geldiğini ifade etti.

Price söz konusu kararın "başarılı", "faydalı" ve "yapıcı" bir diplomasinin sonucu olduğunu söyledi.

ZELENSKIY: BUGÜN UKRAYNA İÇİN SON DERECE SEVİNDİRİCİ HABERLERİN GÜNÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yayımladığı görüntülü mesajında, müttefik ülkelerinin Ukrayna'ya tank göndereceğini belirtti.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde edebilmesi için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

ABD'nin Abrams tankları ve diğer zırhlı araçları, Almanya'nın da Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya verme kararından memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya tank yardımı sağlama kararlarını değerlendiren Zelenskiy, "Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya tankların gönderilmesi sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, güçlü bir tank birliği oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Savaşın kısa bir sürede bitmesi için tanklar dışında uzun menzilli füze, topçu sistemleri ve savaş uçaklarına da ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zelenskiy, "Cephedeki kahramanlarımız dünyadan ne kadar çok savunma desteği alırsa, Rusya'nın saldırganlığı o kadar çabuk sona erecek" diye konuştu.

LEOPARD 2 TANKLARI

Leopard 2 tankları saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Menzili 450 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Düşmanları uzun mesafeden tespit edip hareket halindeyken saldırabiliyor.

Dört kişilik mürettebatı bulunan tanklar; mayın, tanksavar ateşi ve el yapımı patlayıcılara karşı "çok yönlü koruma" sağlıyor.

M1 ABRAMS TANKLARI

M1 Abrams tankı saatte 72 km hıza çıkabiliyor. 465 kilometrelik menzile sahip.

Bu tankların en önemli özelliği zırh koruması çok üstün.

4 kişilik mürettebatın tanksavar saldırılarına karşı hayatta kalabilmeleri için özel bir tasarımı var.

UKRAYNA EN AZ 300 MODERN TANK TALEP EDİYOR

Uluslararası Strateji Çalışmaları Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre, Ukrayna'nın savaşta fark yaratması için en az 100 adet Leopard 2'ye ihtiyacı var.

Ukrayna ise en az 300 adet modern tank talep ediyor. Rusya'nın envanterinde 10 binden fazla muharip tank bulunuyor.