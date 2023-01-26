Politika

Neçirvan Barzani ve Alman bakan DAİŞ tehdidini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’e gelen Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner ile ikili ilişkiler ve DAİŞ tehdidini görüştü.
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kürdistan Tobias Lindner Neçirvan Barzani Almanya

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede Lindner’in Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine büyük önem verdiği ve Bağdat ve Erbil ile ekonomi başta olmak üzere her alanda ilişkilerini geliştirmek istediği belirtildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Almanya ziyaretinin de gündeme geldiği görüşmede, her alanda gelişmek için Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde siyasi istikrarın önemini vurgu yapıldı.

DAİŞ’e mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak'a yardımlarından dolayı Almanya'ya teşekkür eden Neçirvan Barzani, Almanya Parlamentosu’nun Ezidi Soykırımı’nı tanımasından ötürü de teşekkür etti.

DAİŞ'in gerçek bir tehdit olmaya devam ettiği ve Irak ve bölge güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapılan görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyonun devam eden misyonuna ihtiyacı olduğu bildirildi.

Görüşmede ayrıca Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunların çözümüne yönelik görüşmeler, Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durum ve Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle ilişkileri de ele alındı.

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