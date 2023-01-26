Neçirvan Barzani: Federal Mahkeme’nin kararı şüphe ve soru işaretleri doğuruyor

ERBİL (K24)

Yazılı bir açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin, Kürdistan Bölgesi’nin Irak federal hükümeti tarafından gönderilecek olan 2021 ve 2022 yıllarına ait mali hakları ve maaş ödemelerinin gönderilmesiyle ilgili yanlış kararı, tamamen adaletsiz ve zalimane bir karardır. Bu karar sadece Irak vatandaşı olan memurları ve Kürdistan halkını değil, süreci, siyasi istikrarı ve yeni federal hükümetin kurulduğu anlaşma temelini de hedef almaktadır” dedi.

Neçirvan Barzani açıklamasının devamında şunları belirtti:

“Irak, uzun, siyasi kaos ve istikrarsızlık dolu bir süreçten geçiyordu, ta ki Bağdat’ta hükümet kurulup, Irak halkında istikrarlı ve daha iyi bir gelecek umuduyla ortaya çıkana kadar.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nden tüm beklentiler, tüm Irak bileşenlerinin çıkarlarının korunması, siyasi sürecin gözetilmesi, ülke sorunlarının çözülmesi için ortaya çıkan imkan ve pozitif havayı bozmaması yönündeydi. Özellikle de Erbil-Bağdat arasında sorunlara yol açmaması ve Irak’ın siyasi istikrarını tehlikeye atmaması bekleniyordu.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin bu dönemde aldığı karar, şüphe ve onlarca soru işareti doğurmakla kalmayıp, yeni federal hükümetin kurulmasında siyasi taraflar arasında önemli ve başlıca bir anlaşma olan mahkemenin yeninden kuruluşu için yeni bir yasanın çıkarılmasında acele edilmesi konusunu öne çıkarıyor.”