Politika

Altılı Masa toplanıyor: Gündemde cumhurbaşkanı adayı var

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için gözler Altılı Masa’nın bugün yapılacak 11. toplantısında.
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Altılı Masa'da 11. toplantı
Altılı Masa'da 11. toplantı
türkiye Altılı Masa

HABER MERKEZİ

Altılı Masa’da uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Altılı Masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak.

Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi Şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.

Altılı Masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.

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