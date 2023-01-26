Rewaz Fayeq: Federal Mahkemenin kararı Erbil-Bağdat mutabakatı zeminini bozuyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin kararının Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşma zeminini bozduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq, “Federal Mahkeme'nin kararı, Erbil ile Bağdat arasındaki mutabakat zeminini bozuyor” dedi.

Irak Federal Mahkemesi’nin, Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’ne aylık 200 milyar dinar gönderme kararını hukuka aykırı bulmasını eleştiren Fayeq, “Yüksek Federal Mahkeme’nin kararı, maaşlı çalışanların haklarını ve kamu hizmetlerini doğrudan zedelemenin yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki anlayış ve mutabakat zeminini bozmakta, işbirliği ve karşılıklı güvenin geleceğini tehlikeye ve şüpheye sokmaktadır" dedi.

FEDERAL YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetti.

Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe gönderme kararı hakkında Yüksek Federal Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan Iraklı bağımsız Şii milletvekili Mustafa Sened, yaptığı basın açıklamasında, açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu.

Sened, Irak'taki en yüksek yargı kurumu olan Yüksek Federal Mahkeme'nin, Bağdat yönetiminin Erbil’e bütçe aktarılması yönünde aldığı kararı anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ettiğini kaydetti.

Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki merkezi hükümetin geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesi’ne bütçeden destek sağladığı iddia edilmişti. Irak hükümetinin 2023 bütçesinin onaylanmaması öncesi Erbil’e para göndermesi bazı Şii tarafların eleştirisine neden olmuştu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de Kürdistan Bölgesi’ne gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.