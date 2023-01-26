Politika

AYM’den HDP’nin talebine ret

AYM, HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için yaptığı başvuruyu oybirliğiyle reddetti.
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türkiye AYM HDP

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) açılan kapatma davasının seçimden sonraya ertelenmesi talebini görüştü.

AYM, talebi oybirliği ile reddetti. Mahkeme, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine, 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapmasına karar verdi.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, AYM’ye başvuruda bulunarak kapatma davası ile ilgili tüm işlemlerin 18 Haziran 2023 seçimlerinin sonrasına bırakılmasını talep etmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "AYM bu dava ile ilgili işlemlerini durdurmalıdır" demişti.

AYM, HDP hakkında kapatma davası iddianamesini hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in "hazine yardımı hesabına tedbir konulması" talebini 6 Ocak'ta görüşerek "geçici bloke" kararı vermişti.

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