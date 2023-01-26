CHP’li Özel: Erdoğan’ın adaylığında ısrar edilirse YSK’ya başvururuz

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Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, YSK’nın Erdoğan’ın adaylığını onaylaması halinde anayasa suçu işleyeceğini söyledi.

Özel, “Eğer anayasaya uygun bir aday gösterilmez ve Erdoğan’ın isminde ısrar edilirse bu durumda YSK’ya bolca başvuru yapılacağı aşikardır. YSK da Erdoğan’ın adaylığını onaylarsa Anayasa suçu işler” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan’ın adaylığı durumunda YSK’ya başvuracaklarını dile getirmişti.

KILIÇDAROĞLU, "YARGIYA, YSK'YA GÜVENMİYORUZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının hukuka uygun olup olmadığına yönelik soruya şu yanıtı vermişti:

"Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? YSK üyelerini atayan kim? Erdoğan. İtiraz edeceğin hiçbir yer yok" diye yanıt vermesine gelen eleştirileri de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenmediğimi sağır sultan duydu! YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız, YSK, hukuka uygun karar verecek. Akıl var mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hâkim denmez! YSK'ya güvenseydik özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Yargıya, YSK'ya güvenmiyoruz; bu kadar açık!"

BEKİR BOZDAĞ, "HİÇBİR HUKUKİ ENGEL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili “Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir çünkü sayın cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir" demişti.