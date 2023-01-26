Politika

Kobani’nin kurtarılmasının üzerinden 8 yıl geçti

Peşmerge ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteği ile Kobani’nin DAİŞ’ten kurtarılmasının üzerinden 8 yıl geçti.
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kürdistan Kobani DAİŞ Peşmerge

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Kobani kenti 8 yıl önce DAİŞ’ten kurtarıldı.

2014 yılının Eylül ayında tüm gücüyle Kobani ve çevresine saldıran DAİŞ, ortalama 350 köyü işgal etti.

DAİŞ’in saldırısıyla birlikte 400 bine yakın kişi evlerini terk ederek, sınırın diğer tarafındaki Urfa’ya geçti.

DAİŞ’in saldırıları her geçen gün artarken, işgal ettiği alan da genişliyordu.

YPG’nin elindeki imkanların kısıtlı olması nedeniyle Başkan Mesud Barzani, Kobani’ye destek kararı verdi. Başkan Barzani’nin talimatıyla Kürdistan Parlamentosu 22 Ekim 2014’te Kobani’ye Peşmerge gönderme kararı aldı.

Kürdistan Bölgesi topraklarından Kuzey Kürdistan’a geçen Peşmergeler buradaki kentlerde Kürtlerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı, 28 Ekim 2014’te Kobani’ye girdi.

26 Ocak 2015’te Kobani kenti, yaklaşık 4 ay süren yıkıcı bir savaşın ardından Kürt güçleri tarafından DAİŞ’in işgalinden tamamen kurtarıldı.

“Kobani Zaferi” olarak adlandırılan bu savaş, aynı zamanda Suriye ve Irak topraklarının önemli bir bölümünü işgal ederek ilerleyen DAİŞ’in ilk büyük yenilgisi oldu.

 

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