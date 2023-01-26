Politika

Başkan Barzani, İngiltere’nin yeni Erbil Başkonsolosu’yla bir araya geldi

Başkan Mesud Barzani, İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu görevine atanan Rosie Cave ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi İngiltere Peşmerge Güçleri Mesud Barzani Rosie Cave

ERBİL (K24)

Başkan Barzani, Rosie Cave ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yeni görevinden ötürü Rosie Cave ve çalışma arkadaşlarına başarılar dileyen Başkan Barzani, Kürdistan halkı ile İngiltere halkı arasındaki tarihi ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Başkan Barzani ayrıca Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’e karşı verdiği mücadelede Peşmerge Güçleri’yle yaptığı işbirliği nedeniyle de İngiltere’ye teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi durumun da ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, yaklaşan seçimlere değindi.

Kürdistan'ın menfaatlerinin ve meşruiyetinin parti menfaatlerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Mesud Barzani, seçimlerin bu yıl yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Peşmerge Güçleri’ne dönük reform adımları ve terör tehditlerine karşı uluslararası toplum arasındaki sürekli koordinasyon ihtiyacı görüşmenin diğer konuları arasındaydı.

 

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