Kürdistan Parlamentosu: Federal Mahkeme birçok kez Kürdistan halkına karşı karar verdi

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Federal Yüksek Mahkeme’nin kararına tepki gösterilerek, “Ne yazık ki Irak Federal Mahkemesi bir kez da Kürdistan halkının haklarına karşı bir karar aldı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında anlaşma ve işbirliği umudunu azalttı, anlaşmazlıkları artırmanın başlangıcına yol açtı” ifadeleri kullanıldı.

Federal Mahkeme’nin birçok kezdir Kürdistan halkının haklarını göz önünde bulundurmaksızın hak ve kazanımlarına karşı kararlar aldığı belirtilen açıklamada, “Bu, mahkemenin anayasaya uygunluğu hakkında şüpheye yol açıyor ve mahkeme anayasal temelde kurulmalı, tüm bileşenlerin haklarına saygı göstermeli, adalet ve eşitliği gözetmelidir” denildi.

Mahkeme kararının memurların ve tüm Kürdistan halkının yaşam koşulları ile kamu hizmetleri üzerinde etkisi olduğu belirtilerek, Erbil ile Bağdat arasındaki yakınlaşmayı da olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Mahkemenin bu kararı, Irak’taki tüm bileşenler arasındaki anlaşmalardaki kırılmayı artıracak, vatandaşlar ile siyasi güçleri yakınlaştırmak yerine daha da uzaklaştıracak, Irak’ın sorun ve engellerini artıracaktır” diye belirtildi.

Kürdistan Parlamentosu, söz konusu kararın iptal edilerek yeniden uzlaşı ve anlaşmaya kapı aralanması talebinde bulunarak hukuka uyulması çağrısı yaptı.

FEDERAL YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetti.

Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe gönderme kararı hakkında Yüksek Federal Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan Iraklı bağımsız Şii milletvekili Mustafa Sened, yaptığı basın açıklamasında, açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de Kürdistan Bölgesi’ne gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.