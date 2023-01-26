Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi Başkanı: Federal Mahkeme’nin kararı yasa dışı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Abdulcebbar Aziz Hasan, Federal Mahkeme’nin bileşenler arasında ayrım yapamayacağını vurgulayarak, "Bu karar Irak'ta istikrar ve barışa hizmet etmeyecek” dedi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’ne aylık 200 milyar dinar gönderme kararını hukuka aykırı bulmasına ilişkin açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi Başkanı Abdulcebbar Aziz Hasan, “Irak Yüksek Federal Mahkemesi, anayasa ve yasalar çerçevesinde gönderilen paranın doğru olmadığına karar verdi. Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki anlaşmaya göre bu miktarın Erbil’e gönderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Federal Mahkeme’nin kararını yasa dışı olarak nitelendiren Hasan, “Bu karar Irak'ta istikrar ve barışa hizmet etmeyecektir. Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında geçmiş sorunları çözmek için iyi bir ilerleme varken, bu, geçen yıl Irak'ı zor bir krizden kurtaran yeni hükümet kurma çabalarına karşı bir karardır” dedi.

Irak Federal Mahkemesi’nin aAnayasaya aykırı bir kurum olduğunu kaydeden Hasan, Federal Mahkeme’nin bileşenler arasında ayrımcılık yapamayacağını bildirdi.

FEDERAL YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetti.

Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe gönderme kararı hakkında Yüksek Federal Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan Iraklı bağımsız Şii milletvekili Mustafa Sened, yaptığı basın açıklamasında, açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu.

Sened, Irak'taki en yüksek yargı kurumu olan Yüksek Federal Mahkeme'nin, Bağdat yönetiminin Erbil’e bütçe aktarılması yönünde aldığı kararı anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ettiğini kaydetti.

Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki merkezi hükümetin geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesi’ne bütçeden destek sağladığı iddia edilmişti. Irak hükümetinin 2023 bütçesinin onaylanmaması öncesi Erbil’e para göndermesi bazı Şii tarafların eleştirisine neden olmuştu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de Kürdistan Bölgesi’ne gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.