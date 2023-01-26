Başbakan: Federal Mahkeme'nin kararı, sorunları çözme fırsatını yok etme girişimidir

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik kararının sorunları çözme fırsatını yok etme girişimi olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de bulunan Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti web sayfasında yer alan bilgiye göre, Alman bakan başkanlığındaki heyetle görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin Irak ile sorunları kökten ve anayasal zeminde çözme arzusunu yinelerken, Federal Mahkeme’nin Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarının verilmesini engellemeye yönelik son kararının, sorunların çözümüne yönelik yeni fırsatı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’a yaptığı son ziyarette oluşan olumlu atmosferi baltalamaya yönelik haksız bir girişim olduğunu belirtti.

Başbakan, “Hükümeti oluşturan tarafların mutabakatı ve yeni Irak kabinesinin programına göre, hem Yüksek Federal Mahkeme hem de Federal Konsey yasalarının Irak hükümetinin göreve başlamasından sonraki altı ay içinde yasalaşması gerekiyor. Çünkü Federal Mahkeme'nin şu anki adımları ne yazık ki Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında anlaşmaya varılması ve sorunların çözülmesi önünde sorunlar yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Alman bakan ise görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ekonomi ve ticaret başta olmak üzere her alanda ilişkilerini geliştirme arzusunu dile getirdi.

Lindner, Alman yatırımcılardan oluşan bir heyetin yakında Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Başbakan da, özellikle DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon çerçevesinde Kürdistan Bölgesi'ne verdiği sürekli destek için Almanya'ya teşekkür etti. Başbakan Ezidi katliamını soykırım olarak tanıyan Almanya Parlamentosu'nu da takdir ettiklerini belirtti.

FEDERAL YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetti.

Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe gönderme kararı hakkında Yüksek Federal Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan Iraklı bağımsız Şii milletvekili Mustafa Sened, yaptığı basın açıklamasında, açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de Kürdistan Bölgesi’ne gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.