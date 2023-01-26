Ukrayna F-16 savaş uçaklarında ısrarcı: Her türlü silaha ihtiyacımız var

HABER MERKEZİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, ismini açıklamadığı bir Avrupalı yetkili ile Ukrayna'ya F-16 tedariki konusunu görüştüğünü duyurdu.

Kuleba, bu yetkilinin kendisine F-16 sağlama konusunda çalışmaya başlayacağını teyit ettiğini vurguladı.

Öte yandan Amerikan haber sitesi The Hill'e konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Yuriy Sak da Amerikan yapımı F-16 gibi batılı uçakları alma konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Sak, "Her türlü silaha ihtiyacımız var. Ukrayna'nın dördüncü nesil savaş uçakları alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna şu anda MiG-29 gibi Sovyet döneminden kalma savaş uçaklarını kullanıyor. ABD şu ana kadar Ukrayna'nın F-16 taleplerini geri çevirdi. Ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, gazetecilere Ukrayna ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve değişen şartları değerlendirdiklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 20 Ocak'ta NATO savunma bakanlarına video bağlantısı ile yaptığı konuşmada tank sevkiyatını hızlandırma talebinin ardından gelecekte de uzun menzilli füzeler ve F-16'lar alabilmeyi ümit ettiğini söylemişti.

Almanya, 14 adet Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderilmesi için onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankının gönderileceğini açıkladı.