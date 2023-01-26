Politika

Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP’de 16 bin 492 istifa

Sinan Ateş cinayetinin arkasında MHP'li isimlerin olduğu iddiasının ardından parti üyeleri arasında başlayan tepki istifaları sürerken, Yargıtay verilerine göre 16 bin 492 üye istifa etti.
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Sinan Ateş
Sinan Ateş
türkiye Sinan Ateş cinayeti MHP istifalar

HABER MERKEZİ

MHP'de eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından başlayan istifalar sürüyor.

Yargıtay verilerine göre Sinan Ateş'in öldürüldüğü 30 Aralık 2022'den bugüne (26 Ocak) MHP'nin üye sayısı 480 bin 584’ten 464 bin 92'ye düştüğü. Halk TV'nin aktardığı bilgiye göre MHP bu süreçte 16 bin 492 üye kaybetti.

Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturmadan sızan bilgelere göre tetikçilerin MHP'li isimler tarafından yönlendirildiği ileri sürülmüştü.

Son olarak bugün MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel tutuklandı.

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