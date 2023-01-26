Gözlemevi: DSG, ‘Rakka Valisi’ dahil 60 DAİŞ mensubunu yakaladı

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DSG ve İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), Aralık ayı sonlarında terör örgütü DAİŞ’inn Rakka’ya düzenlediği ve DSG saflarında ölümlere yol açan saldırısına yanıt olarak, Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle bir dizi operasyon başlattı.

Operasyonlar, Kobani’ye bağlı Şirin kasabasının yanı sıra Rakka’nın doğu kırsalındaki Karama ve batı kırsalındaki Mansura kasabasını hedef aldı.

Operasyona katılan güçler, 8 DAİŞ unsurunu yakalamayı başarırken, 2’si ateş açtıktan sonra Fırat Nehri’nin diğer yakasına kaçmaya çalıştı. Açılan ateş sonucu DSG saflarından yaralanan olmadı.

SOHR’a göre, DSG ayrıca operasyonun başlamasından saatler sonra toplamda 60 DAİŞ mensububu yakaladı.

Yakalananlar arasında DAİŞ’in ‘Rakka Valisi’nin de olduğu belirtildi.