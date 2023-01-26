ABD Temsilciler Meclisi’nden İran’daki göstericileri destekleyen tasarıya onay

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ABD Temsilciler Meclisinde, İran'daki Jina Emini gösterilere katılan İranlılara destek veren karar tasarısı üzerine oylama yapıldı.

Oylamada 420 milletvekili tasarıyı destekledikleri yönünde oy kullanırken, 1 milletvekili karşı oy verdi.

Meclis üyesi Claudia Tenney, meclisteki konuşmasında, "Dünyadaki özgürlük ve demokrasinin en büyük sembollerinden biri olan ABD Temsilciler Meclisi'nde, cesur İran halkına desteğimizi tek bir sesle teyit etmemiz hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks ise İran halkının aldıkları riskin ve karşı karşıya kaldıkları tehlikenin farkında olduklarını belirterek, "İran halkının onları gördüğümüzü bilmesini istiyoruz. Özgürlük her zaman zulmü yenecektir, güçlü kalın" şeklinde konuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE İDAM CEZALARI

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım 2022'deki konuşmasında, ülkede devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4 kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.