Politika

Başbakan ve İngiltere’nin yeni Erbil Başkonsolosu’ndan ilişkileri geliştirme vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu görevine atanan Rosie Cave, ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rosie Cave ve Başbakan Mesrur Barzani
Rosie Cave ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Rosie Cave görüşme Kürdistan Bölgesi İngiltere

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu görevine atanan Rosie Cave ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.

Yeni görevinden dolayı Rosie Cave’yi kutlayan Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, İngiltere ve Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarında kendisine tam destek sunacağını ifade etti.

İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosluğu’na desteğinden Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür eden Rosie Cave da ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini daha da geliştirmek için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ele alınan bir diğer konu da Kürdistan’da parlamento seçimleriydi.

Seçimlerin bu yılın uygun bir zamanında yapılması gerektiğini ifade eden Başbakan, hükümetin seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli hazırlığı yapacağını vurguladı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv