Başbakan ve İngiltere’nin yeni Erbil Başkonsolosu’ndan ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu görevine atanan Rosie Cave ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.

Yeni görevinden dolayı Rosie Cave’yi kutlayan Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, İngiltere ve Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarında kendisine tam destek sunacağını ifade etti.

İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosluğu’na desteğinden Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür eden Rosie Cave da ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini daha da geliştirmek için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ele alınan bir diğer konu da Kürdistan’da parlamento seçimleriydi.

Seçimlerin bu yılın uygun bir zamanında yapılması gerektiğini ifade eden Başbakan, hükümetin seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli hazırlığı yapacağını vurguladı.