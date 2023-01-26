Neçirvan Barzani Ankara’da Erdoğan’la görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Ankara’yı ziyaret eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Açıklamada “Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmeler, 9’uncu hükümet kabinesinin göreve başlamasından sonraki dönemde Erbil-Bağdat ilişkileri, taraflar arasındaki sorunların çözüm imkanlarının yanı sıra, Irak, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasında enerji alanındaki yardımlaşma imkanları ele alındı” denildi.

Açıklamada tarafların, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişklerin her alanda geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.

Başta Avrupa olmak üzere dünyada ortaya çıkan enerji ve gaz sıkıntısına değinilen açıklamada, söz konusu boşluğun doldurulmasında aktif bir rol üstlenmek için yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede ayrıca Irak, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasındaki sınır güvenliği konusunda işbirliği, terör örgütü DAİŞ’le mücadeledeki son gelişmeler, Irak ve Suriye’de DAİŞ tehdidiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.