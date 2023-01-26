Franklin Graham: Kürdistan Bölgesi birlikte yaşam kültürü için bir örnek

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Franklin Graham, Ortadoğu'da farklı görüş ve inançlara sahip grupların ve ulusların bir arada barış içinde yaşadığı çok az yer olduğunu ifade ederek, Kürdistan Bölgesi'nin bu konuda komşu ülkelere örnek olabileceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam kültürüne önem vermesini ve herkese kaplarını açmasının memnuniyet verici olduğunubelirten Graham, “Kürdistan Bölgesi komşu ülkeleri ve diğer ulusları etkileyebilir, böylece onlar da birlikte yaşam kültürüne önem verebilirler” dedi.

Samaritan's Purse Başkanı ayrıca, “Başka bölgelerden insanlar yaşamak için Kürdistan Bölgesi'ne geliyor, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin herkese kapılarını açmasından dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.