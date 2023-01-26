Politika

ABD, Rus paralı asker grubu Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti

ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" listesine aldı.
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ABD Yevgeny Prigozhin Wagner Grubu ABD Rusya uluslararası suç örgütü

HABER MERKEZİ

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından kurulan Rus paralı asker grubu Wagner'e yönelik yeni bir karar aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" listesine aldı. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını paylaşmıştı.

Eski bir restoran işletmecisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından kurulan Rus paralı asker grubu, defalarca savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle suçlandı.

Wagner, daha önce Kırım, Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlandırılmıştı.

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