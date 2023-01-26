İsrail: NATO İran’a karşı en güçlü duruşu almalı

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile ortak basın açıklaması yaptı.

Ukrayna’daki krizin bu ülkenin sınırlarını aştığını belirten Herzog, “İran tehdidi artık Avrupa’nın eşiğinde. Uluslararası düzene meydan okudular” ifadesini kullandı.

Herzog, “NATO ekonomik, yasal ve siyasi yaptırımlar ve askeri caydırıcılık da dahil olmak üzere İran rejimine karşı mümkün olan en güçlü duruşu almalıdır. Bu Orta Doğu’nun, Avrupa’nın ve dünyanın istikrarı için çok önemlidir” diye konuştu.

“İSRAİL STRATEJİK BAĞLARI GENİŞLETMEYE KARARLI”

Herzog şunları kaydetti:

“Abraham Anlaşmaları’nın ardından Akdeniz ve Orta Doğu’daki mevcut benzeri görülmemiş güvenlik işbirliğini, potansiyel ortak olarak NATO ile stratejik bir bölgesel ortaklığa dönüştürmek için tarihi fırsatımız var. İsrail, NATO ile stratejik bağları genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıdır. Sadece birkaç ayda imzalanması planlanan işbirliği süresini uzatan ve kapsamını genişleten yeni işbirliği anlaşması yapacak olmamızı memnuniyetle karşılıyoruz.”

İSRAİL-NATO ORTAKLIĞI

Stoltenberg de ilk kez bir İsrail liderinin NATO’da toplantıya katılarak müttefiklere sesleneceğini, bunun İsrail-NATO ortaklığının işareti ve derinleşmesi anlamına geldiğini söyledi.

NATO ve İsrail’in neredeyse 30 yıldır bilim ve teknoloji, terörle mücadele, kitle imha silahlarına karşı mücadele gibi birçok alanda yakın iş birliği içinde çalıştığını ifade eden Stoltenberg, “Bugün, iklim değişikliği, inovasyon ve yeni teknolojiler de dahil olmak üzere işbirliğimizi daha da güçlendirmenin yollarını ve ayrıca Ukrayna’ya verdiğimiz desteği tartışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Stoltenberg, İran’ın Ukrayna’da Rusya’ya destek vermesine değinerek “Buna karşılık Rusya da İran’a verdiği desteği artırıyor” ifadesini kullandı.