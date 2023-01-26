Spor

2022’de kulüpler transfer için 6,5 milyar dolar harcadı

FIFA'nın raporuna göre 2022'de futbol kulüplerinin yaptığı uluslararası transfer harcaması, 2021'e göre yüzde 33,5 arttı.
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HABER MERKEZİ

Futbol kulüpleri, 2022'de uluslararası transferlere 6,5 milyar dolar harcadı.

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 2022 yılı boyunca küresel ölçekte yapılan transfer harcaması, pandemi etkilerinin görüldüğü son iki seneye oranla artış gösterdi.

Profesyonel erkek futbolu için 2022'de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen uluslararası transfer harcaması, 2021'e (4,86 milyar dolar) göre yüzde 33,5 arttı.

Harcamanın 3,53 milyar dolarlık kısmı, 18-23 yaşlarındaki oyuncular için yapıldı. Bedel karşılığı yapılan transferlerin neredeyse yüzde 70'i, bir milyon doların altında ücretle gerçekleştirildi.

Brezilyalılar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Brezilyalı oyuncular için 843,2 milyon dolar ödedi. 591,5 milyon dolar ödenen Fransız futbolcular ise bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Transferlerde en fazla harcamayı İngiltere kulüpleri yaptı, en çok kazancı ise Fransa kulüpleri elde etti. İngiltere kulüplerinin 2,2 milyar dolar harcadığı uluslararası transferde, Fransa kulüpleri ise 740,3 milyon dolar kazanç sağladı.

Bu arada 2022'de profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda 71 bin 2 uluslararası transfer yapılarak rekor kırıldı.

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