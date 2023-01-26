Spor

Ronaldo Al-Nassr’da ikinci maçında da gol atamadı

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr, Süper Kupa'da Al-İttihad'a 3-1 yenilerek ağır yara alırken, yıldız futbolcu ikinci maçında da gol atadamı.
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dünya Cristiano Ronaldo Al-Nassr Al-İttihad

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr ile Al İttihad karşı karşıya geldi.

Ronaldo’nun ilk 11'de başladığı maçın 15. dakikasında Hamed'in pasında Romarinho topu ağlara göndererek Al- İttihad'ı 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada ise fark 2'ye çıktı. Romarinho'nun ortasında Hamdallah'ın kafa vuruşu Al- İttihad'ı 2-0 öne geçirdi.

67. dakikada Gustavo'nun Talisca'ya pasında Talisca'nın şutu ağlara gitti ve fark 1'e indi.

Maçtaki son sözü ise 90+3'te Shanqeeti söyledi. Romarinho'nun pasında topu ağlara gönderen Shaneeti, farkı tekrardan 2'ye çıkardı.

Maç 3-1'lik skorla bitti ve Ronaldo, takımı ile ilk resmi mağlubiyetini aldı. Ronaldo ilk maçında da gol atamamıştı.

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