Başbakan’dan McGurk’e: Federal Mahkeme’nin kararının arkasında siyasi amaç var

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Brett McGurk’ün geçtiğimiz günlerde Bağdat ve Erbil'e yaptığı ziyaret, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasında bütçe ve diğer konularda yaşanan sorunların çözümünün yanı sıra, Kürdistan partilerinin birliği le alındı.

Görüşmede ayrıca, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne gönderilmesi gereken bütçeye ilişkin kararı değerlendirildi.

Brett McGurk’e Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin verdiği kararın amacının Erbil ile Bağdat arasındaki olumlu havayı bozmak olduğunu belirten Başbakan, kararının arkasında siyasi bir amaç olduğunu vurguladı.

McGurk ise, ülkesinin Peşmerge Bakanlığı reformları başta olmak üzere 9’uncu hükümet kabinesinin reformlarının yanı sıra, Kürdistan Bölgesi’nin enerji sektörünün gelişimi, ekonomik altyapının iyileştirilmesini ve iklim değişikliğiyle başa çıkma desteğini yineledi.

Enerji sektörünün gelişmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve ABD şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'nde daha fazla yatırım yapmasının önemi konusunda mutabık kalan Başbakan ve Mcgurk, bu konuda temas halinde olacaklarını dile getirdi.